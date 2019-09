மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் மழை வெள்ள பாதிப்பு: 2-வது நாளாக 30 விமானங்கள் ரத்து; 118 சேவைகள் தாமதம் + "||" + Thirty-five flights canceled due to floods in Mumbai 118 delay of services

மும்பையில் மழை வெள்ள பாதிப்பு: 2-வது நாளாக 30 விமானங்கள் ரத்து; 118 சேவைகள் தாமதம்