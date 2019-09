மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் கனமழை எதிரொலி: குடகில் மேலும் ஒருநாள் ‘ரெட் அலார்ட்’ நீட்டிப்பு + "||" + Continuous Heavy Rain; In kutaku And One more day Red Alert Extension

தொடர் கனமழை எதிரொலி: குடகில் மேலும் ஒருநாள் ‘ரெட் அலார்ட்’ நீட்டிப்பு