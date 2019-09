மாவட்ட செய்திகள்

சந்திரயான்-2 விண்கலம் நிலவில் இறங்குவதை பிரதமருடன் சேர்ந்து பார்க்க ஆச்சாரியா பள்ளி மாணவி தேர்வு + "||" + Chandrayaan-2 spacecraft Getting on the moon Together with the Prime Minister Acharya School Student selected

சந்திரயான்-2 விண்கலம் நிலவில் இறங்குவதை பிரதமருடன் சேர்ந்து பார்க்க ஆச்சாரியா பள்ளி மாணவி தேர்வு