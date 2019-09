மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ள நிவாரண பணிக்கு கூடுதல் நிதி கேட்டு பிரதமரிடம் எடியூரப்பா கோரிக்கை விடுப்பார் - மந்திரி ஆர்.அசோக் பேட்டி + "||" + Yeddyurappa appeals to PM for additional funds for flood relief work - Interview with Minister R. Ashok

வெள்ள நிவாரண பணிக்கு கூடுதல் நிதி கேட்டு பிரதமரிடம் எடியூரப்பா கோரிக்கை விடுப்பார் - மந்திரி ஆர்.அசோக் பேட்டி