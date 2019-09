மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து கொடுக்கப்படும் - விதைத்திருவிழாவில் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + All necessary assistance will be given to the farmers Collector's talk at the Seed Festival

விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து கொடுக்கப்படும் - விதைத்திருவிழாவில் கலெக்டர் பேச்சு