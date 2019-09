மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வாகன சட்டப்படி மதுபோதையில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிய வாலிபருக்கு ரூ.11 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + According to the new vehicle law Drunk Young man driving motorcycle Rs.11,000 fine

புதிய வாகன சட்டப்படி மதுபோதையில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிய வாலிபருக்கு ரூ.11 ஆயிரம் அபராதம்