மாவட்ட செய்திகள்

நீர்நிலைகளை தூர்வார வலியுறுத்தி கொட்டாம்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் முற்றுகை + "||" + Insist on water levels At the union office of Kottampatti Peasants siege

நீர்நிலைகளை தூர்வார வலியுறுத்தி கொட்டாம்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் முற்றுகை