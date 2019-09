மாவட்ட செய்திகள்

உரிமைக்கு பங்கம் வந்தால் எந்த முடிவும் எடுப்பேன் - சிவா எம்.எல்.ஏ. எச்சரிக்கை + "||" + If the share of ownership falls I will make any decision - Siva MLA Warning

உரிமைக்கு பங்கம் வந்தால் எந்த முடிவும் எடுப்பேன் - சிவா எம்.எல்.ஏ. எச்சரிக்கை