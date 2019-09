மாவட்ட செய்திகள்

விமான நிலையத்தில் ரூ.20 லட்சம் போதைப்பொருளுடன் பெண் உள்பட 2 பயணிகள் கைது + "||" + Two passengers, including a woman, were arrested at the airport for Rs. 20 lakh drugs

விமான நிலையத்தில் ரூ.20 லட்சம் போதைப்பொருளுடன் பெண் உள்பட 2 பயணிகள் கைது