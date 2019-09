மாவட்ட செய்திகள்

ஆறுகளில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தூர்வாரும் பணிகள் பின்னர் தொடங்கப்படும் - கலெக்டர் ஆனந்த் தகவல் + "||" + Because the water is open in rivers Increased work will be started later Collector Anand Information

ஆறுகளில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தூர்வாரும் பணிகள் பின்னர் தொடங்கப்படும் - கலெக்டர் ஆனந்த் தகவல்