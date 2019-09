மாவட்ட செய்திகள்

‘மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட மெட்ரோ ரெயில் பெட்டியை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் + "||" + Prime Minister Modi inaugurated the Metro Rail compartment prepared under the Make in India program

