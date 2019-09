மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தீர்மானத்தை வழங்கினார்கள்: இலவச அரிசி வழங்க கிரண்பெடி மறுப்பு; கவர்னர் மாளிகையில் இருந்து நாராயணசாமி- அமைச்சர்கள் வெளிநடப்பு + "||" + Refusing to provide free rice; From the Governor's House Narayanasamy - Ministers walk out

சட்டசபை தீர்மானத்தை வழங்கினார்கள்: இலவச அரிசி வழங்க கிரண்பெடி மறுப்பு; கவர்னர் மாளிகையில் இருந்து நாராயணசாமி- அமைச்சர்கள் வெளிநடப்பு