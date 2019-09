மாவட்ட செய்திகள்

காவிரியில் வெள்ள அபாயத்தை தவிர்க்க முக்கொம்பு கொள்ளிடம் அணையில் வினாடிக்கு 10 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு + "||" + Opening of water in the Triangle basin dam to avoid flood risk in Kaveri

காவிரியில் வெள்ள அபாயத்தை தவிர்க்க முக்கொம்பு கொள்ளிடம் அணையில் வினாடிக்கு 10 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு