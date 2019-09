மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் இந்து முன்னணி சார்பில் 1,500 விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு + "||" + In the Kumari district On behalf of the Hindu Munnani 1,500 Ganesha statues melt

