மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே, மரக்கடையில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.1 கோடி பொருட்கள் சேதம் + "||" + Near Vladikulam, Terrific on the timber Fire accident - Rs.1 crore goods damage

விளாத்திகுளம் அருகே, மரக்கடையில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.1 கோடி பொருட்கள் சேதம்