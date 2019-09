மாவட்ட செய்திகள்

வீராணம் ஏரியில் இருந்து வெள்ளாறு அணைக்கட்டுக்கு தண்ணீர் திறப்பு ; 18 ஏரிகளை நிரப்ப நடவடிக்கை + "||" + Water opening from Veeran Lake to Velalar dam; Action to fill 18 lakes

வீராணம் ஏரியில் இருந்து வெள்ளாறு அணைக்கட்டுக்கு தண்ணீர் திறப்பு ; 18 ஏரிகளை நிரப்ப நடவடிக்கை