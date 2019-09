மாவட்ட செய்திகள்

வாணாபுரம் பகுதியில் எந்திரம் மூலம் கரும்பு வெட்டும் விவசாயிகள் ; ஒரே நாளில் 10 ஏக்கர் அறுவடை செய்யப்படுகிறது + "||" + farmers cut Sugarcane with machiene in Wanapuram area; 10 acres are harvested overnight

