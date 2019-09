மாவட்ட செய்திகள்

மாநில எல்லைகளில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு கள்ளத்தனமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கொண்டுவரப்படுவது தடுக்கப்படும்- கலெக்டர் தகவல் + "||" + Setting checkpoints at state borders will prevent the smuggling of plastics - collector

மாநில எல்லைகளில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு கள்ளத்தனமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கொண்டுவரப்படுவது தடுக்கப்படும்- கலெக்டர் தகவல்