மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு அருகேபுதையல் இருப்பதாக கருதி சிதைக்கப்படும் முதுமக்கள் தாழிகள்தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை + "||" + Near Chengalpattu Old-fashioned corpses deemed to be treasure

செங்கல்பட்டு அருகேபுதையல் இருப்பதாக கருதி சிதைக்கப்படும் முதுமக்கள் தாழிகள்தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை