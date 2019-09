மாவட்ட செய்திகள்

6 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கியது + "||" + Quarterly exams for schoolchildren from 6th to 8th grade began

6 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கியது