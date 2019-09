மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகேவீட்டின் மாடியில் பதுக்கிய வெடிகள் வெடித்து சிதறினமூதாட்டி படுகாயம் + "||" + Near the Aral Explosions exploded on the floor of the house

ஏரல் அருகேவீட்டின் மாடியில் பதுக்கிய வெடிகள் வெடித்து சிதறினமூதாட்டி படுகாயம்