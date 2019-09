மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி வடிநில பகுதிகளில் 350 நாற்று பண்ணைகள் அமைக்க திட்டம் ஜக்கிவாசுதேவ் தகவல் + "||" + Zakivasudev plans to set up 350 seedlings in Cauvery

காவிரி வடிநில பகுதிகளில் 350 நாற்று பண்ணைகள் அமைக்க திட்டம் ஜக்கிவாசுதேவ் தகவல்