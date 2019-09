மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசியதால் தி.மு.க.வை தடை செய்யும் அபாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு + "||" + Because they spoke against Indian sovereignty There is a danger of banning the DMK - Premalatha Vijayakanth

இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசியதால் தி.மு.க.வை தடை செய்யும் அபாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு