மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் உண்டியலை தூக்கிச் சென்ற கொள்ளையன் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சி மூலம் விசாரணை + "||" + Investigation by footage recorded by the surveillance camera on the robber who stole Undiali in the temple

கோவிலில் உண்டியலை தூக்கிச் சென்ற கொள்ளையன் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சி மூலம் விசாரணை