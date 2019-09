மாவட்ட செய்திகள்

இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது “கடைசி தமிழன் இந்த மண்ணில் இருக்கும் வரை நிச்சயமாக ஓயாது” - கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + The struggle against the dumping of Hindi is "definitely not over until the last Tamil is in the soil" Kanimozhi MP Speech

இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது “கடைசி தமிழன் இந்த மண்ணில் இருக்கும் வரை நிச்சயமாக ஓயாது” - கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு