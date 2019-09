மாவட்ட செய்திகள்

கருப்பு கவுனி அரிசியில் இருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 5 உணவு பொருட்கள் கலெக்டர் அறிமுகப்படுத்தினார் + "||" + The Collector introduced the value of 5 food items from black gown rice

கருப்பு கவுனி அரிசியில் இருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 5 உணவு பொருட்கள் கலெக்டர் அறிமுகப்படுத்தினார்