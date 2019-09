மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி இறந்த 2 சிறுமிகளின் சாவில் சந்தேகம்; நடவடிக்கை எடுக்க பெற்றோர் கோரிக்கை + "||" + The suspect in the death of girls who drowned in the river; Parent request to take action

அந்தியூர் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி இறந்த 2 சிறுமிகளின் சாவில் சந்தேகம்; நடவடிக்கை எடுக்க பெற்றோர் கோரிக்கை