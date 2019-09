மாவட்ட செய்திகள்

முசிறி அருகே மின்கம்பங்கள் சாய்ந்ததால் 4 நாட்களாக மின்தடை பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The power supply has been in the public eye for 4 days as the wires have been tilted near Musiri

முசிறி அருகே மின்கம்பங்கள் சாய்ந்ததால் 4 நாட்களாக மின்தடை பொதுமக்கள் அவதி