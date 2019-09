மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி பகுதியில் இருந்து கர்நாடக மாநிலத்துக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தல் - அதிகாரிகள் தடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Transmission of ration rice to Karnataka Public demand to stop the authorities

தாளவாடி பகுதியில் இருந்து கர்நாடக மாநிலத்துக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தல் - அதிகாரிகள் தடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை