மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் - அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ரூ.5,689-க்கு விலை போனது + "||" + Cotton auctions in regulated markets - Maximum quintal was priced at Rs.5,689

திருவாரூர், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் - அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ரூ.5,689-க்கு விலை போனது