மாவட்ட செய்திகள்

மகளின் தோழியை கர்ப்பமாக்கிய புரோட்டா மாஸ்டருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + A 10-year jail sentence for a Protea Master who conceived his daughter's girlfriend

மகளின் தோழியை கர்ப்பமாக்கிய புரோட்டா மாஸ்டருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை கோர்ட்டு தீர்ப்பு