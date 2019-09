மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல், பொன்னமராவதி, புதுக்ேகாட்டை பகுதிகளில் சத்ரு சம்ஹாரமூர்த்தி கோவில்களில் குருபூஜை + "||" + Devotees at the Satru Samharamurthi temples in Annavasal, Ponnamaravathi and Pudukkottai

அன்னவாசல், பொன்னமராவதி, புதுக்ேகாட்டை பகுதிகளில் சத்ரு சம்ஹாரமூர்த்தி கோவில்களில் குருபூஜை