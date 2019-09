மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா முழுவதும் கடந்த ஆண்டை விட 25 சதவீதம் சாலை விபத்துக்கள் குறைந்துள்ளன - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + Road accidents across India decreased by 25 per cent last year

