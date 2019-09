மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் தென்னம்பாளையம் காய்கறி சந்தையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கூடாது - கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு + "||" + In the Smart City Project Tennampalaiyam vegetable market Should not be relocated elsewhere Farmers petition to collector

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் தென்னம்பாளையம் காய்கறி சந்தையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கூடாது - கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு