மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தால் ரூ.60 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு + "||" + In the Vellore district Rs.60 crore trade loss due to truck strike

வேலூர் மாவட்டத்தில் லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தால் ரூ.60 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு