மாவட்ட செய்திகள்

எலச்சிபாளையம் அருகே, மழைக்காலங்களில் தரைப்பாலத்தில் தத்தளித்து செல்லும் பொதுமக்கள்- மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை + "||" + On the ground during the rainy season To stranded civilians

எலச்சிபாளையம் அருகே, மழைக்காலங்களில் தரைப்பாலத்தில் தத்தளித்து செல்லும் பொதுமக்கள்- மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை