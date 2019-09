மாவட்ட செய்திகள்

அரூர்-நல்லம்பள்ளியில் புதிய தாலுகா அலுவலக கட்டிடங்கள் - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் + "||" + New Taluk Office Buildings at Aroor-Nallampalli Edappadi Palanisamy, First Minister The video was opened by footage

அரூர்-நல்லம்பள்ளியில் புதிய தாலுகா அலுவலக கட்டிடங்கள் - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார்