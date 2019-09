மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் ரெயில் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் பாதுகாப்பு படையினர், போலீசார் தீவிர சோதனை + "||" + To Salem Railway Station Bomb threat Security forces and police are under intense scrutiny

சேலம் ரெயில் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் பாதுகாப்பு படையினர், போலீசார் தீவிர சோதனை