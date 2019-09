மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் சாலையில் உள்ள பள்ளங்களை சரி செய்ய வேண்டும் - பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The grooves on the road should be repaired Public demand

திருப்பத்தூரில் சாலையில் உள்ள பள்ளங்களை சரி செய்ய வேண்டும் - பொதுமக்கள் கோரிக்கை