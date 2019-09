மாவட்ட செய்திகள்

கையகப்படுத்திய நிலத்துக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Since no compensation is paid for the acquired land Office of the Assistant Collector To do japti Since the furore

கையகப்படுத்திய நிலத்துக்கு இழப்பீடு வழங்காததால் உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு