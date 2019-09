மாவட்ட செய்திகள்

கார்களின் கண்ணாடிகளை உடைத்ததுடன் தாக்க முயன்றனர்துப்பாக்கியால் சுட்டு மர்மநபர்களை விரட்டிய கிராம பஞ்சாயத்து முன்னாள் தலைவர்பெங்களூரு அருகே பரபரப்பு சம்பவம் + "||" + Former leader of the village panchayat who fired firearms

கார்களின் கண்ணாடிகளை உடைத்ததுடன் தாக்க முயன்றனர்துப்பாக்கியால் சுட்டு மர்மநபர்களை விரட்டிய கிராம பஞ்சாயத்து முன்னாள் தலைவர்பெங்களூரு அருகே பரபரப்பு சம்பவம்