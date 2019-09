மாவட்ட செய்திகள்

‘விக்கிரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்’ கலெக்டர் சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + For Vikravandi constituency by election All arrangements are ready collector Subramanian Interview

‘விக்கிரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்’ கலெக்டர் சுப்பிரமணியன் பேட்டி