மாவட்ட செய்திகள்

கன்சால்பேட்டையில், கழிவுநீர் கால்வாய் அடைப்பால் தெருவில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் + "||" + In kancalpettai, If wastewater canal blockage Stagnant rainwater on the street

கன்சால்பேட்டையில், கழிவுநீர் கால்வாய் அடைப்பால் தெருவில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர்