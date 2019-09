மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லியில் ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் இருந்து தானாக வெளிவந்த ரூ.10 ஆயிரம் ரூபாய் + "||" + In Poonamallee ATM. From the machine Automatically exposed Rs.10 thousand Rupees

பூந்தமல்லியில் ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் இருந்து தானாக வெளிவந்த ரூ.10 ஆயிரம் ரூபாய்