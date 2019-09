மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகைப்பதிவு குறித்து பெற்றோருக்கு எஸ்.எம்.எஸ். மூலம் தகவல் தெரிவிக்கும் வசதி + "||" + Parents can send SMS messages on student attendance at government schools. Communication facility

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகைப்பதிவு குறித்து பெற்றோருக்கு எஸ்.எம்.எஸ். மூலம் தகவல் தெரிவிக்கும் வசதி