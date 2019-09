மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இருந்து ‘பப்ஜி’ விளையாட மைசூரு சென்ற மற்றொரு மாணவனும் மீட்பு - அன்னூரில் குளிரில் நடுங்கியபடி படுத்து கிடந்தான் + "||" + From Coimbatore Rescue another student who went to Mysuru to play pubj

கோவையில் இருந்து ‘பப்ஜி’ விளையாட மைசூரு சென்ற மற்றொரு மாணவனும் மீட்பு - அன்னூரில் குளிரில் நடுங்கியபடி படுத்து கிடந்தான்