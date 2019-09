மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வந்த 7½ கிலோ தங்கம் பறிமுதல் - மதுரையை சேர்ந்தவர் உள்பட 7 பேரிடம் தீவிர விசாரணை + "||" + Abducted from Sri Lanka 7½ kg of gold seized Belonged to Madurai Intensive inquiry into 7 people, including

இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வந்த 7½ கிலோ தங்கம் பறிமுதல் - மதுரையை சேர்ந்தவர் உள்பட 7 பேரிடம் தீவிர விசாரணை