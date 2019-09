மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த மழை தரைப்பாலத்தை வெள்ளம் மூழ்கடித்ததால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Rain near Talawadi traffic impact of the floods bridge

