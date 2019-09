மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணி: கார்களுக்கு வாடகை பணம் தரவில்லை உரிமையாளர்கள், கலெக்டரிடம் முறையீடு + "||" + Parliamentary Election Work: The owners, who did not pay rent for cars, appealed to the Collector

நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணி: கார்களுக்கு வாடகை பணம் தரவில்லை உரிமையாளர்கள், கலெக்டரிடம் முறையீடு