மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளத்துப்பாளையத்தில் ரூ.6¾ கோடியில் அமைக்கப்பட்ட குகை வழிப்பாதை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Cave lane set in Periyakulamupalayam at Rs.6¾ crores The Minister commenced

பெரியகுளத்துப்பாளையத்தில் ரூ.6¾ கோடியில் அமைக்கப்பட்ட குகை வழிப்பாதை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்